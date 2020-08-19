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В мире     19.08.2020 17:04

Норвегия объявила российского дипломата персоной «нон грата»

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Теги:  Россия  Норвегия  дипломаты  высылка 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Один из российских дипломатов объявлен в Ослов персоной «нон грата» он будет выслан из Норвегии, его подозревают в контактах, связанных со шпионажем, заявила глава департамента коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде.

Имя дипломата не называется, сообщается, что о происшедшем проинформирован глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили.

При этом, норвежская сторона выразила надежду, что высылка российского дипломата не повлияет на развитие отношений между Россией и Норвегией, а сотрудничество между двумя странами в разных областях продолжится.

В российском посольстве выразили протест в связи с задержанием заместителя торгового представителя РФ, которому не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. При этом российского дипломата обычкали. По мнению российской стороны, был нарушен статус дипломата. Также в российском посольстве заявили, что Россия сделает соответствующие выводы по данному факту.


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Теги: 
Россия  Норвегия  дипломаты  высылка 

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