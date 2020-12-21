Новый штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах

21 декабря. Mossovetinfo.ru — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом сообщат BBC.



Ранее новый штамм был обнаружен в Великобритании. Из-за этого некоторые европейские страны приостановили авиасообщение с королевством. Россия такого решения пока не принимала.



В ВОЗ отмечают х, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, но говорить о его большей опасности на данный момент оснований нет.