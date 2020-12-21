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В мире     21.12.2020 07:44

Новый штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19 

21 декабря. Mossovetinfo.ru — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом сообщат BBC.

Ранее новый штамм был обнаружен в Великобритании. Из-за этого некоторые европейские страны приостановили авиасообщение с королевством. Россия такого решения пока не принимала.

В ВОЗ отмечают х, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, но говорить о его большей опасности на данный момент оснований нет.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19 

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