13 мая. Mossovetinfo.ru - Страны ЕС, которые хотят принимать этим летом туристов, смогут открыть сначала границы между государствами Евросоюза, если смогут гарантировать медицинские услуги по выявлению и, включая туристов. Об этом сообщает корреспондентиз Брюсслеля, со ссылкой на заявление еврокомиссары по вопросам здравоохранения. Об открытии внешних границ речи пока не идет.В настоящее время внутренние и внешние границы стран ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, закрыты до 15 июня.