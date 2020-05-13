21:03 В мире Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
17:03 Город (Москва и область) Власти Москвы опровергли сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса
16:40 Город (Москва и область) МФЦ в Москве планируется открыть в ближайшие недели - Собянин
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений