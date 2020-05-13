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В мире     13.05.2020 21:03

Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет

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Теги:  ЕС  коронавирус  пандемия  границы  Брюссель 

13 мая. Mossovetinfo.ru - Страны ЕС, которые хотят принимать этим летом туристов, смогут открыть сначала границы между государствами Евросоюза, если смогут гарантировать медицинские услуги по выявлению и лечению коронавируса всем, включая туристов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Брюсслеля, со ссылкой на заявление еврокомиссары по вопросам здравоохранения. Об открытии внешних границ речи пока не идет.

В настоящее время внутренние и внешние границы стран ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, закрыты до 15 июня.

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Теги: 
ЕС  коронавирус  пандемия  границы  Брюссель 

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