Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии

17 января — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник провел заседание Совета безопасности, которое было посвящено рассмотрению двух важнейших документов стратегического планирования проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины Белоруссии, сообщает пресс-служба государства.



Оба документа будут утверждаться Всебелорусским народным собранием.



В этих документах подробно изложены ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности, сообщил А. Лукашенко. "И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются", - сказал Президент.



"К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко



Сообщается, чо в проекте новой Военной доктрины в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности. Обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.



В проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов и меры реагирования на них.