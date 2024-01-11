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В мире     17.01.2024 07:34

Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии

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Теги:  Белоруссия  Лукашенко  безопасность  доктрина  концепция 

17 января — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник провел заседание Совета безопасности, которое было посвящено рассмотрению двух важнейших документов стратегического планирования проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины Белоруссии, сообщает пресс-служба государства.

Оба документа будут утверждаться Всебелорусским народным собранием.

В этих документах подробно изложены ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности, сообщил А. Лукашенко. "И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются", - сказал Президент.

"К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко

Сообщается, чо в проекте новой Военной доктрины в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности. Обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.

В проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов и меры реагирования на них.

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Теги: 
Белоруссия  Лукашенко  безопасность  доктрина  концепция 

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