 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     05.01.2023 13:33

Обращение к народу России - Посольства США в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Россия  посольство  обращение  культура  сотрудничество  мирное будущее 

5 января, Mossovetinfo.ru - Посольство США в Москве опубликовало Обращение к народу России в формате 50-секундного видеоролика с видеоподборкой исторических моментов сотрудничества двух держав. Обращение доступно в Telegram.

"Наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов,с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений", - говорится в обращении.

Заключительная часть обращения посвящена главному событию 2022 года - специальной военной операции (СВО) в Украине, которую в мире называют иначе и влиянию СВО на настоящее и будущее.

"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", - говорится в финальной части обращения Посольства США в Москве.

28 декабря 2022 года ИА МОССОВЕТ со ссылкой на слова сообщил главы МИД Сергея Лаврова в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале сообщало, что США по дипломатическим каналам пояснили, что «не будут воевать напрямую против России», в том числе передавая в Украину вооружение, в частности - Patriot. США также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Россия  посольство  обращение  культура  сотрудничество  мирное будущее 

Возврат к списку

Лента новостей

13:33 В мире Обращение к народу России - Посольства США в Москве

12:21 Общество ГУМ-каток на Красной площади прекратит работу 7 и 8 января из-за морозов

16:16 Город (Москва и область) МЧС: с 6 по 10 января в Москве ожидается аномальное похолодание

23:26 Общество Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

18:06 Происшествия Председатель СК России поручил представить доклады о правонарушениях иностранцев в столичных регионах

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru