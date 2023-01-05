13:33 В мире Обращение к народу России - Посольства США в Москве
12:21 Общество ГУМ-каток на Красной площади прекратит работу 7 и 8 января из-за морозов
16:16 Город (Москва и область) МЧС: с 6 по 10 января в Москве ожидается аномальное похолодание
23:26 Общество Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
18:06 Происшествия Председатель СК России поручил представить доклады о правонарушениях иностранцев в столичных регионах
19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса