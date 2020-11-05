5 ноября. Mossovetinfo.ru – Сообщения о многочисленных нарушениях на президентских выборах в Белоруссии подтвердились, следует из доклада Организации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представленном докладчиком Вольфгангом Бенедеком, сообщает ТАСС.



Странам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, а белорусским властям рекомендуется отменить результаты выборов и провести выборы заново «на основе международных стандартов».



Кроме того, Минску рекомендовано для наблюдения за новыми выборами пригласить Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, гарантировать участие в выборах представителей общественности, а избирательное право привести в соответствие со стандартами, рекомендованными ОБСЕ.



В докладе также отмечается, что в связи с президентскими выборами в Белоруссии в стране были отмечены массовые и систематические нарушения прав человека, которые докладчик назвал «неопровержимо доказанными». Минску рекомендовано «немедленно прекратить любое насилие, в частности пытки и жестокое обращение в отношении мирных демонстрантов и оппонентов». Кроме того, в докладе рекомендуется немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам, в том числе во время акций протеста, а в дальнейшем воздерживаться от репрессий и внесудебных наказаний.



Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.



Однако штаб Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.



Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста в Белоруссии продолжаются и в настоящее время. В основном они проходят в Минске в выходные дни.



По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, который поставил своей задачей транзит власти. Оппозиционеры требуют переговоров с властями и проведения новых выборов, а Тихановскую считают избранным лидером. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета по статье о призывах к захвату власти. В настоящее время шесть членов президиума КС арестованы или находятся за границей.