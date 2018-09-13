13 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне Александр Петров и Руслан Боширов дали большое интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, в котором опровергли свою причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



По словам Петрова и Боширова, они не являются офицерами ГРУ, а занимаются бизнесом в области фитнес-индустрии и спортивного питания. Великобританию они посетили с деловыми и туристическими целями. Петров и Боширов подтвердили, что посетили Солсбери 3 марта 2018 года, но пробыли там не более часа. Повторно они приехали в Солсбери 4 марта, чтобы осмотреть Олд Сарум и собор. При этом они не знают где в Солсбери находился дом Сергея Скрипаля и не могут сказать, проходили они мимо него или нет. Также они сообщили, что вообще не слышали о Скрипале до того, как его фамилию упомянули в прессе в связи с отравлением.



Петров и Боширов категорически опровергли наличие у них с собой флакона из-под духов, в котором якобы находилось отравляющее вещество «Новичок», и которым в апреле в Эймсбери якобы отравились двое британских граждан, одна из которых впоследствии скончалась.



Также Петров и Боширов опровергли утверждение английской стороны о том, что они проходили в аэропорту Гатвик по разным коридорам.



В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом «Новичок», произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Срипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Российская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.



5 сентября появилось совместное заявление королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, в котором Петров и Боширов были названы исполнителями отравления Скрипалей. Был выпущен европейский ордер на их арест. Позднее, в своем выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ. 12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин опроверг слова Мэй, заявив, что Петров и Боширов являются штатскими.