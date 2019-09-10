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В мире     10.09.2019 09:47

Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова

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Теги:  Украина  Россия 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «1+1». Денисова ответила, что Украина намерена вернуть 113 своих граждан, из них 89 крымских татар.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным, а также назвал обмен хорошим шагом для нормализации отношений между двумя странами.


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Теги: 
Украина  Россия 

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