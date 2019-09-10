9 сентября. Mossovetinfo.ru – Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «1+1». Денисова ответила, что Украина намерена вернуть 113 своих граждан, из них 89 крымских татар.



7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным, а также назвал обмен хорошим шагом для нормализации отношений между двумя странами.