11 августа. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в Минске в ходе столкновений протестующих с милицией, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Как сообщила в своем telegram-канале представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, на улице Притыцкого протестующие начали строить баррикады, в этот момент один из них попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков. Однако взрывное устройство взорвалось у него в руке, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Белоруссии, где в воскресенье, 9 августа, состоялись президентские выборы, второй день продолжаются массовые акции протеста и столкновения с правоохранителями. По данным ЦИК на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Однако его оппонент Светлана Тихановская и ее штаб заявили, что не признают объявленные итоги выборов, объявили, что на выборах победила Тихановская и призвали Лукашенко передать им власть.
Сразу после закрытия избирательных участков и появления первых предварительных результатов в Минске и других городах начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. В итоге протест перерос в столкновения с правоохранителями и массовые беспорядки.
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