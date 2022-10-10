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В мире     10.10.2022 09:45

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского - РИА Новости

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Теги:  Украина  Киев  взрывы  ракеты  Зеленский 

10 октября. Mossovetinfo.ru - В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко, сообщают РИА Новости. На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту организован спецслужбами Украины. Об этом президент заявил по завершении доклада председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина о предварительных данных расследования ЧП на Крымском мосту.

"В.Путин: Здесь, как Вы только что доложили, сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.

А.Бастрыкин: Совершенно верно.

В.Путин: И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины", - сообщается в стенограмме опубликованной на сайте Президента России.

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Теги: 
Украина  Киев  взрывы  ракеты  Зеленский 

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