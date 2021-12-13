Омикрон-штамм распространяется быстрее, чем дельта - ВОЗ

13 декабря, Mossovetinfo.ru - Омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма дельта было низким, сообщили в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе основывает «имеющихся на настоящей момент ограниченных сведений".



Также, по оценке ВОЗ на основе предварительных данных, эффективность вакцин в отношении инфицирования и распространения омикрон-штамма снижена.



"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против омикрона. ", — сообщает ВОЗ.



По состоянию на 9 декабря 2021 года, по данным ВОЗ, случаи заражения людей омикрон-штаммом коронавируса выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ.