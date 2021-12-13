 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В мире     13.12.2021 09:14

Омикрон-штамм распространяется быстрее, чем дельта - ВОЗ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  омикрон  омикрон-штамм  коронавирус  ВОЗ  эффективность 

13 декабря, Mossovetinfo.ru - Омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма дельта было низким, сообщили в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе основывает «имеющихся на настоящей момент ограниченных сведений".

Также, по оценке ВОЗ на основе предварительных данных, эффективность вакцин в отношении инфицирования и распространения омикрон-штамма снижена.

"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против омикрона. ", — сообщает ВОЗ.

По состоянию на 9 декабря 2021 года, по данным ВОЗ, случаи заражения людей омикрон-штаммом коронавируса выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
омикрон  омикрон-штамм  коронавирус  ВОЗ  эффективность 

Возврат к списку

Лента новостей

09:21 Город (Москва и область) В Москве зимой будут работать более 150 катков с искусственных льдом

09:14 В мире Омикрон-штамм распространяется быстрее, чем дельта - ВОЗ

07:56 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о резком потеплении в воскресенье 12 декабря

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

09:55 Общество Уже 609 тыс. человек оформили в Москве единый читательский билет (ЕЧБ) - Наталья Сергунина

Актуальные материалы

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

09:30 Другое «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

07:49 В России Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращен в полтора раза - с 72 до 48 часов

02:29 Мнения «Красные зоны» ковидных больниц - не место для экскурсий - академик РАН

09:24 Другое Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

15:02 В мире Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru