 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     11.09.2022 11:21

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  Запорожская АЭС  Росатом 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — Остановлен последний энергоблок работавший на Запорожской АЭС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По словам Карчаа, сейчас осуществляется переход блока в холодное состояние.

В последнее время на Запорожской АЭС работали только два энергоблока из шести, однако пятый был отключен ранее из-за обстрелов со стороны Украины, а шестой энергоблок находился в режиме плановой разгрузки с минимальной мощностью на выходе. 

Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  Запорожская АЭС  Росатом 

Возврат к списку

Лента новостей

11:33 Другое С 2008 года потребление алгкоголя в России снизилось на 40% — Мурашко

11:21 В мире Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

10:44 Город (Москва и область) Дождливо и холодно будет в Москве на неделе с 12 сентября

08:46 Город (Москва и область) Более 1,5 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на муниципальных выборах

14:55 Город (Москва и область) Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

Актуальные материалы

11:10 Город (Москва и область) Около 1,2 миллиона человек проголосовали в первый день муниципальных выборов в Москве

12:45 Общество В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru