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В мире     12.04.2018 14:42

ОЗХО не установила происхождение вещества, которым отравили Скрипаля

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Теги:  ОЗХО  Великобритания  Скрипаль  экспертиза  Новичок 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли определить происхождение отравляющего вещества, от которого в Солсбери в начале марта пострадали экс-полковник ГРУ. британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По результатам расследования специалисты подтвердили ранее выдвинутую версию о том, что были отравлены веществом «Новичок». Результаты расследования направлены в Великобританию, подробности пока не разглашаются.

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери», - говорится в заявлении экспертов ОЗХО.

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Теги: 
ОЗХО  Великобритания  Скрипаль  экспертиза  Новичок 

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