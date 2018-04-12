ОЗХО не установила происхождение вещества, которым отравили Скрипаля

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли определить происхождение отравляющего вещества, от которого в Солсбери в начале марта пострадали экс-полковник ГРУ. британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



По результатам расследования специалисты подтвердили ранее выдвинутую версию о том, что были отравлены веществом «Новичок». Результаты расследования направлены в Великобританию, подробности пока не разглашаются.



«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери», - говорится в заявлении экспертов ОЗХО.