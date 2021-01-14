 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     14.01.2021 00:34

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  импичмент  Дональд Трамп  Трамп  США  выборы  Джо Байден  Байден 

14 января. Mossovetinfo.ru – Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Импичмент объявлен по статье «подстрекательство к мятежу».

Для отстранения Трампа от власти досрочно необходимо решение сената. Республиканцы ранее не давали согласия на отзыв сената с каникул. Таким образом, сенат сможет собрать уже после инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс США 7 января утвердил демократа Джо Байдена президентом США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Утверждение выборов президента США обернулось беспорядками в Капитолии, в результате которых погибли люди.

Члены демократической партии США 11 января внесли в Палату представителей Конгресса резолюцию об импичменте Трампа.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
импичмент  Дональд Трамп  Трамп  США  выборы  Джо Байден  Байден 

Возврат к списку

Лента новостей

00:34 В мире Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу

20:43 Общество Морозы сохранятся в Москве до конца января

20:35 Общество Шереметьев перестал быть депутатом Мосгордумы

19:33 Общество За сутки в Москве может выпасть до 10 сантиметров снега

19:28 Общество Центры информирования по программе реновации возобновили работу

Актуальные материалы

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru