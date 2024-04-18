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В мире     20.04.2024 22:51

Палата представителей США выделяет 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню

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Теги:  Россия  Украина  СВО  США  финансы  помощь  конфискация 

20 апреля — Mossovetinfo.ru — Палата Представителей США выделила 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Помощь Украине на $60,64 млрд будет объединена с финансированием Израиля и Тайваня, что составит пакет иностранной помощи на общую сумму 95 миллиардов долларов.

Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Сенат планирует проголосовать по вопросу помощи Украине, Израилю и Тайваню во вторник после чего будет завершен шестимесячный тупику, в течение которого законодатели США не могли принять данный пакет финансовой помощи.

Также принятый комплексный законопроект разрешает конфискацию активов в российских долларах для финансирования помощи Украине.

Россия примет ответные меры за любую конфискацию ее имущества, цитирует лента новостей ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придётся за это ответить», — отметил Песков.

Он также выразил мнение, что вряд ли у российской стороны будут в этом вопросе «какие-то временные ограничения». «И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил представитель Кремля.

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Теги: 
Россия  Украина  СВО  США  финансы  помощь  конфискация 

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