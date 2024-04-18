Другие материалы
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В мире
20.04.2024, 22:51
Палата представителей США выделяет 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню
20 апреля — Mossovetinfo.ru — Палата Представителей США выделила 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тай...
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В мире
19.04.2024, 09:42
Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости
19 апреля — Mossovetinfo.ru — Международное сообщество больше не должно игнорировать давнее стремление палестинско...
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В мире
18.04.2024, 07:45
Иран подтвердил приверженность сотрудничеству с МАГАТЭ
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Приверженность Ирана ядерной деятельности, которая соответствует сотрудничеству с Ме...