Палата представителей США выделяет 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню

20 апреля — Mossovetinfo.ru — Палата Представителей США выделила 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Помощь Украине на $60,64 млрд будет объединена с финансированием Израиля и Тайваня, что составит пакет иностранной помощи на общую сумму 95 миллиардов долларов.



Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Сенат планирует проголосовать по вопросу помощи Украине, Израилю и Тайваню во вторник после чего будет завершен шестимесячный тупику, в течение которого законодатели США не могли принять данный пакет финансовой помощи.



Также принятый комплексный законопроект разрешает конфискацию активов в российских долларах для финансирования помощи Украине.



Россия примет ответные меры за любую конфискацию ее имущества, цитирует лента новостей ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



«Конечно же, если это действительно так, то Америке придётся за это ответить», — отметил Песков.



Он также выразил мнение, что вряд ли у российской стороны будут в этом вопросе «какие-то временные ограничения». «И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил представитель Кремля.