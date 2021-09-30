Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Саркози к году тюрьмы

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы, отбывать наказание экс-президент будет дома, сообщает France 24.



Саркози признан виновным в превышении расходов на избирательную компанию 2012 года. Суд установил, что Саркози предупреждали о том, что достигнут законный порог расходов на избирательную компанию и о возможном перерасходе средств, однако, несмотря на предупреждения, он продолжал проводить предвыборные митинги.



Срок заключения Саркози будет отбывать под домашним арестом, под контролем электронных средств наблюдения.