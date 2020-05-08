8 мая. Mossovetinfo.ru – Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, такое решение принял парламент страны, сообщает «БелТА».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса, так как перенести их на более поздний срок не позволяет конституция страны.
Согласно белорусскому законодательству президентские выборы в Белоруссии должны состоятся не позднее 30 августа текущего года.
Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии 11 октября 2015 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший 83,5% голосов. Лукашенко занимает пост президента страны с 1994 года.
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