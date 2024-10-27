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В мире
29.10.2024, 07:08
Парламент Израиля запретил деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев
29 октября — Mossovetinfo.ru — Парламент Израиля проголосовал за запрет агентства ООН, которое существует почти 80 ле...
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В мире
28.10.2024, 21:08
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость превращения Китая в культурную державу к 2035 году
28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул необходимость соср...
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В мире
27.10.2024, 10:09
«Грузинская мечта» набрала 54,26% голосов после подсчета 97% протоколов
27 октября — Mossovetinfo.ru — «Грузинская мечта» по итогам выборов получает парламентское большинство после подсч...