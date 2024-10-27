Парламент Израиля запретил деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев

29 октября — Mossovetinfo.ru — Парламент Израиля проголосовал за запрет агентства ООН, которое существует почти 80 лет и предоставляет жизненно важные услуги палестинским беженцам. Этот шаг может иметь разрушительные последствия для миллионов палестинцев, живущих под израильской оккупацией, - сообщает CNN.



В понедельник Кнессет принял два законопроекта: один запрещает БАПОР осуществлять деятельность на территории Израиля, а другой запрещает израильским властям вступать в какие-либо контакты с БАПОР, отменяя договор 1967 года, который позволяет БАПОР предоставлять услуги палестинским беженцам на территориях, находящихся под контролем Израиля.



Ожидается, что этот шаг серьёзно ограничит деятельность Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на оккупированных Израилем территориях.



Ранее в БАПОР заявили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме США. «Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 года», — пояснил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.