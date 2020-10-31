31 октября. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме Владимиру Путину попросил о проведении консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Россия может оказать Армении для обеспечения ее безопасности.



В своем обращении, которое опубликовано на сайте МИД Армении, Пашинян ссылается на союзнические отношения между Арменией и Россией и статью 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года.



Активные военные действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября. За это время несколько раз были достигнуты договоренности о прекращении огня, но они не соблюдаются. В результате военных действий есть жертвы среди мирных жителей.