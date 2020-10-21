21 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в данный момент проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения.
По словам армянского премьера ситуация такова, что любые варианты, которые приемлемы для Армении, неприемлемы для Азербаджана. Поэтому говорить о дипломатическом урегулировании бессмысленно.
«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, начиная с данного этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», - заявил Пашинян.
Пашинян также заявил, что все уроженцы Нагорного Карабаха должны отправится в Степанакерт и записаться в отряды самообороны или встать под командование Армии обороны. Мэров городов, руководителей общин, органы местного самоуправления Пашинян призвал создавать отряды самообороны «для защиты права армянского народа на мирное существование».
Премьер-министр Армении также заявил, что ситуация на линии фронта крайне тяжелая, однако армянская армия причинила противникам огромные потери, поэтому сейчас он вынужден бросать в бой последние резервы.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники.
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