3 марта. Mossovetinfo.ru – На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, было выявлено четыре человека, с подозрением на заболевание коронавирусом. Сегодня у одного из них заболевание было подтверждено.
Таким образом, Украина стала 66-й страной в мире, в которой выявлены случаи заболевания коронавирусом. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 65 странах мира.
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