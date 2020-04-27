30 апреля. Mossovetinfo.ru – Все страны будут по разному выходить из режима самоизоляции в связи с коронавирусом, поэтому велика опасность возникновения второй волны заболевания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире RTVI.



Песков отметил, что одни страны собираются выходить из самоизоляции поэтапно, более осторожно, другие предпочитают действовать быстрее.



«Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», - заявил Песков.



Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.