Другие материалы
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В мире
30.04.2020, 11:44
Песков предупредил об опасности возникновения второй волны коронавируса
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Все страны будут по разному выходить из режима самоизоляции в связи с коронавирусом, поэтому велика опасность возникновения второй волны заболевания, заявил пресс-секре...
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В мире
29.04.2020, 10:00
К 93-й церемонии «Оскара» допустят только фильмы, показанные онлайн
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса были изменены правила отбора фильмов к 93-й церемонии «Оскара», сообщается на официальном сайте премии американской киноакадемии. ...
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В мире
27.04.2020, 15:28
Скопление десятков нефтяных танкеров зафиксировано у берегов Калифорнии
27 апреля. Mossovetinfo.ru — У берегов Калифорнии зафиксировано скопление десятков нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости. Сообщается, что у порта Лонг-Бич одновременно находится 27 танкеров...