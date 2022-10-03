 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     03.10.2022 11:58

По меньшей мере 80 человек в США погибли в результате урагана "Иэн"

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  ураган  Иэн  жертвы 

3 октября, Mossovetinfo.ru - По состоянию на вечер воскресенья 2 октября по меньшей мере 80 человек в Соединенных Штатах скончались в результате урагана "Иэн", сообщили американские СМИ со ссылкой на официальное сообщение федеральных властей.

В настоящее время была подтверждена гибель 76 человек в штате Флорида, еще четыре человека погибли в штате Северная Каролина, по мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших может увеличиться, сообщают власти.

Семь человек погибли и около 69 пострадали в результате урагана, который прошел в Москве в понедельник, 29 мая 2017 года. Люди погибли е в результате падения деревьев и конструкций.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  ураган  Иэн  жертвы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:58 В мире По меньшей мере 80 человек в США погибли в результате урагана "Иэн"

10:11 Происшествия Полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак - ТАСС

09:50 Происшествия 127 человек погибли в Индонезии на стадионе после матча чемпионата по футболу

18:18 Другое Минобороны: из-за угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман

10:53 Мнения Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

Актуальные материалы

09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru