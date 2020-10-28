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В мире     28.10.2020 21:18

По всей Германии объявлен карантин из-за коронавируса

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Теги:  Германия  коронавирус  карантин 

28 октября. Mossovetinfo.ru - Со 2 ноября до декабря для всей Германии объявлены новые ограничения из-за пандемии коронавируса. О введении строгих ограничений сообщила сегодня на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

А.Меркель сообщила, что решение о введении карантина было принято после консультаций с главами земель, поскольку в случае сохранения нынешних темпов заражения в течение нескольких недель системы здравоохранения Германии достигнет пределов возможности.

Вводится запрет для размещать туристов в отелях.

Будут закрыты театры и кинотеатры. Бары и рестораны, общепит - будут обслуживать только на вынос.

Вводятся дополнительные ограничения при работе мазгазинов, при проведении занятий в школах.

Запрещено собираться группами. Вне домовладений разрешено встречаться только двум семьям, если их общая численность не более 10 человек. Число участников встреч в квартирах, на частных вечеринок будет контролироваться более жестко.

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Теги: 
Германия  коронавирус  карантин 

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