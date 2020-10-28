По всей Германии объявлен карантин из-за коронавируса

28 октября. Mossovetinfo.ru - Со 2 ноября до декабря для всей Германии объявлены новые ограничения из-за пандемии коронавируса. О введении строгих ограничений сообщила сегодня на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.



А.Меркель сообщила, что решение о введении карантина было принято после консультаций с главами земель, поскольку в случае сохранения нынешних темпов заражения в течение нескольких недель системы здравоохранения Германии достигнет пределов возможности.



Вводится запрет для размещать туристов в отелях.



Будут закрыты театры и кинотеатры. Бары и рестораны, общепит - будут обслуживать только на вынос.



Вводятся дополнительные ограничения при работе мазгазинов, при проведении занятий в школах.



Запрещено собираться группами. Вне домовладений разрешено встречаться только двум семьям, если их общая численность не более 10 человек. Число участников встреч в квартирах, на частных вечеринок будет контролироваться более жестко.