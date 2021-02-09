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В мире     09.02.2021 12:27

Подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Евросоюз  регистрация 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в twitter-аккаунте РФПИ.

Перед подачей заявки были проведены консультации с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), которые завершились 19 января. Заявка на регистрацию вакцины была подана 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review).

Сообщается, что у РФПИ есть официальное подтверждение ЕМА о принятии заявки, однако пока неизвестно, когда она будет одобрена.

В случае одобрения российской вакцины и ее регистрации, Россия сможет централизовано поставлять ее странам Евросоюза. На данный момент, из всех стран Евросоюза «Спутник V» поставляется только в Венгрию.

В начале февраля известный медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». В комментариях к исследованию было указано, что при исследовании вакцины был соблюден научный принцип и вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Евросоюз  регистрация 

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