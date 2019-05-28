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В мире     28.05.2019 12:20

Полиция в Косово задержала россиянина, члена миссии ООН

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Теги:  Сербия  Косово  полиция  задержание  миссия ООН 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Полиция непризнанной республики Косово задержала Россиянина, являющегося сотрудником миссии ООН по делам администрации в Косове, сообщил в ходе обращения к депутатам сербского парламента президент Сербии Александр Вучич.

Вучич также сообщил, что сербские власти оповестили о задержании российского гражданина соответствующие российские органы.

Ранее утром во вторник полицейский спецназ непризнанной республики вошел на территорию северных областей, где проживает преимущественно сербское население. Албанские полицейские арестовали сербских полицейских и гражданских лиц. Это вызвало возмущение сербского население. В Косовска-Митровице сербы начали строить баррикады, на улицах слышна стрельба.

Президент Сербии отдал приказ привести в боевую готовность подразделения вооруженных сил страны и заявил, что «Сербия защитит и сохранит свой народ» в Косово.


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Теги: 
Сербия  Косово  полиция  задержание  миссия ООН 

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