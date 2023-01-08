Польская армия будет самой сильной в Европе - глава Минобороны Польши

8 января, Mossovetinfo.ru - Министр обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP Info сообщил, что Польша создает самую сильную армию в Европе, доведя численность польской армии до 300 тысяч человек при общей численности населения около 38 миллионов человек, сообщает издание Do Rzeczy.



Блащак напомнил, что в 2022 году польские вооруженные силы получили из разных стран современное вооружение.



"Войско Польское никогда не было таким сильным, как сегодня. И будет еще сильнее, потому что в этом году поступят все заказы - они материализуются - которые мы разместили ранее. Уже в прошлом 2022 году на технику были поставлены первые батареи Patriot, поставлены турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar, тоже великолепные в руках украинцев (...), а в этом году танки Abrams, также HIMARS, корейские аналоги Chunmoo HIMARS, а также самолеты FA-50, вертолеты AW101 производства PZL Świdnik, а также Groty, а также еще одна поставка корейских танков K2 и гаубиц K9", - сказал Блащак.



В минувший понедельник, сообщил Блащак, были закуплены почти 70 000 дополнительных карабины GROT для Войска Польского.