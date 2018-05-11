Помещены под стражу родители напавшего на прохожих в Париже выходца из Чечни



13.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Родители мужчины, - выходца из Чечни 1997 года рождения, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу, передаёт радиостанция RTL.



12 мая около 21:30 по местному времени мужчина напал с ножом на прохожих на улице Монсиньи в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Нападавший попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди внутри, заведений не дали ему этого сделать. Полиция ликвидировала злоумышленника.



По информации Europe 1, молодой человек не имел при себе никаких документов, и его личность установили «благодаря отпечаткам пальцев».



Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ – запрещенная в России террористическая организация).