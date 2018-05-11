Другие материалы
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В мире
13.05.2018, 09:26
Помещены под стражу родители напавшего на прохожих в Париже выходца из Чечни
13.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Родители мужчины, - выходца из Чечни 1997 года рождения, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу, передаёт радиостанция RTL. 12 мая около 21:3...
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В мире
11.05.2018, 11:02
СКР передал WADA опровержение слов Родченкова о подмене допинг-проб
11 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет России (СКР) направил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) документы, которые опровергают слова информатора WADA Григория Родченкова о подмен...
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В мире
11.05.2018, 10:30
Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения»
11 мая. Mossovetinfo.ru - Российская певица Юлия Самойлова не выступит в финале песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне 12 мая. Самойлова не смогла преодолеть стад...