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В мире     13.05.2018, 09:26

Помещены под стражу родители напавшего на прохожих в Париже выходца из Чечни

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Теги:  Париж  ИГ  Чечня  нападение 


13.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Родители мужчины, - выходца из Чечни 1997 года рождения, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу, передаёт радиостанция RTL.

12 мая около 21:30 по местному времени мужчина напал с ножом на прохожих на улице Монсиньи в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Нападавший попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди внутри, заведений не дали ему этого сделать. Полиция ликвидировала злоумышленника.

 По информации Europe 1, молодой человек не имел при себе никаких документов, и его личность установили «благодаря отпечаткам пальцев».

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ – запрещенная в России террористическая организация).

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Карта места

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Теги: 
Париж  ИГ  Чечня  нападение 

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