21:22 В мире Пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери, часть здания обрушилась
16:48 Город (Москва и область) Наблюдение за ходом электронного голосования в Мосгордуму будет усилено - Шапошников
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14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
14:49 Город (Москва и область) С 16 апреля Московская канатная дорога переходит на весенне-летний режим работы
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22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
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09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели