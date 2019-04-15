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В мире     15.04.2019 21:22

Пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери, часть здания обрушилась

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Теги:  пожар 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают все мировые агентства.

В настоящее время известно, что полностью обрушилась крыша собора, упал шпиль, а также часы собора.

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Карта места

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Теги: 
пожар 

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