Пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери, часть здания обрушилась

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщают все мировые агентства.



В настоящее время известно, что полностью обрушилась крыша собора, упал шпиль, а также часы собора.