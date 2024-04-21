В КНДР под руководством верховного лидера страны провели учения по имитации ядерного контрудара

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Верховный лидер КНДР в понедельник курировал учения по имитации ядерного контрудара с использованием сверхкрупных реактивных систем залпового огня в целях укрепления потенциала ядерных сил страны по нанесению быстрого контрудара и повышения уровня военного сдерживания, сообщило во вторник Синьхуа со ссылкой на официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) из Сеула.



В сообщении говорится, что артиллерийские подразделения, оснащенные сверхкрупными реактивными установками залпового огня, провели учебную стрельбу, снаряды поразили цель - остров, расположенный на расстоянии 352 км.



Учения были призваны "продемонстрировать надежность, превосходство, мощь и разнообразные средства ядерных сил КНДР и укрепить ядерные силы как в качественном, так и в количественном отношении", а также послужили четким предупреждением для США и Республики Корея, которые недавно мобилизовали "более ста истребителей в ходе учений", говорится в сообщении ЦТАК.