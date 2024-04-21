Другие материалы
-
В мире
23.04.2024, 08:55
Ливанская группировка "Хезболлах" выпустила 35 ракет по северу Израиля
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Ливанская вооруженная группировка "Хезболлах" в понедельник вечером выпустила около 35 ...
-
В мире
23.04.2024, 08:48
В КНДР под руководством верховного лидера страны провели учения по имитации ядерного контрудара
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Верховный лидер КНДР в понедельник курировал учения по имитации ядерного контрудара с ...
-
В мире
21.04.2024, 10:08
Палестинская национальная администрация пересмотрит отношения с США - президент
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная администрация ...