Палестинская национальная администрация пересмотрит отношения с США - президент

21 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная администрация пересмотрит двусторонние отношения с США "в свете неуклонной поддержки Израиля". Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на палестинское официальное информационное агентство ВАФА.



М. Аббас сделал данное заявление в рамках интервью агентству ВАФА после того, как США наложили вето на проект резолюции ООН, выступающей за полноправное членство Палестины в организации.



М. Аббас осудил действия США и назвал их "разочаровывающими, прискорбными, позорными, безответственными и необоснованными", заявив, что данный шаг является актом вопиющей агрессии против прав палестинского народа и вызовом "воле международного сообщества".



"Мы пересмотрим двусторонние отношения с США, чтобы обеспечить защиту интересов нашего народа, нашего дела, наших прав", - заявил он.



Президент также выступил с критикой Соединенных Штатов в связи с их поддержкой Израиля в агрессии против палестинского народа путем предоставления оружия и финансовых средств. Это "никому не принесет безопасности и мира", подчеркнул он.



"Враждебные позиции", занятые США, "вызвали беспрецедентный гнев среди палестинского народа и населения региона", что потенциально толкая регион к дальнейшей нестабильности и хаосу, отметил президент.



М. Аббас подчеркнул, что только справедливое решение палестинского вопроса может способствовать достижению стабильности в регионе. Он также добавил, что палестинское руководство "собирается разработать новую стратегию, чтобы самостоятельно защищать палестинские национальные решения и следовать палестинской повестке дня, а не американскому видению или региональной повестке".



Накануне Глава МИД Китая назвал скорейшее принятие Палестины в ООН шагом к исправлению исторической несправедливости.



также накануне Министры иностранных дел Турции и Египта на встрече в Самбуле подчеркнули, что военное противостояние и кризисы на Среднем Востоке потенциально могут распространиться на большую территорию, что указывает на необходимость принятия срочных мер.