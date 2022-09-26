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В мире     26.09.2022 08:20

Правоцентристская коалиция одерживает победу на выборах в Италии

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Теги:  Италия  выборы  Братья Италии  Джорджа Мелони 

26 сентября. Mossovetinfo.ru - Правоцентристская коалиция, состоящая из партий "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", согласно предварительным результатам, одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента.

По имеющимся данным правоцентристы набрали более 44 процентов в обе палаты депутатов. Явка составила 64,7%. Демократическая партия Италия уже признала поражение на выборах.

Лидер партии "Братья Италии" 45-летняя уроженка Рима Джорджа Мелони может стать первой женщиной во граве итальянского правительства.

"Предварительные результаты показали, что правый блок должен иметь значительное большинство в обеих палатах парламента, что потенциально дает Италии редкий шанс на политическую стабильность после многих лет потрясений и хрупких коалиций", - отмечает Рейтер.

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Теги: 
Италия  выборы  Братья Италии  Джорджа Мелони 

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