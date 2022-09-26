Правоцентристская коалиция одерживает победу на выборах в Италии

26 сентября. Mossovetinfo.ru - Правоцентристская коалиция, состоящая из партий "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", согласно предварительным результатам, одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента.



По имеющимся данным правоцентристы набрали более 44 процентов в обе палаты депутатов. Явка составила 64,7%. Демократическая партия Италия уже признала поражение на выборах.



Лидер партии "Братья Италии" 45-летняя уроженка Рима Джорджа Мелони может стать первой женщиной во граве итальянского правительства.



"Предварительные результаты показали, что правый блок должен иметь значительное большинство в обеих палатах парламента, что потенциально дает Италии редкий шанс на политическую стабильность после многих лет потрясений и хрупких коалиций", - отмечает Рейтер.