Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     02.02.2018 10:46

Правящая партия Республики Корея учредила движение болельщиков в поддержку России на зимней Олимпиаде

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сеул  Олимпиада  Игры  Россия  движение  поддержка  Пхёнчхан 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Правящая Демократическая партия «Тобуро» Республики Корея учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС из Сеула.

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», - подчеркнула глава южнокорейских демократов Чху Ми Э на церемония организации движения, которая прошла в пятницу в парламентском комплексе в Сеуле.

Договоренность о создании движения была достигнута во время ее визита в Россию в декабре 2017 года и встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, сообщила Чху Ми Э.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сеул  Олимпиада  Игры  Россия  движение  поддержка  Пхёнчхан 

Возврат к списку

Лента новостей

13:58 В России Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России

13:45 Власть Нуждающиеся москвичи смогут подать заявление на материальную помощь в МФЦ по экстерриториальному принципу

13:31 В мире В Китае стартовал сезон «Чуньюнь»

12:43 Город 8 февраля власти Подмосковья проведут тематический прием граждан по вопросам ЖКХ

12:42 Мнения Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю Путина за высказывания в поддержку кандидата в президенты

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru