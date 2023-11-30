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В мире     04.12.2023 08:10

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник в Пекине

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Теги:  Китай  КНР  Пекин  Си Цзиньпин  Лукашенко  Белоруссия  визит  встреча 

4 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с Председателем КНР СИ Цзиньпином заявил о поддержке выдвинутой ранее китайским лидером концепции построения Сообщества единой судьбы человечества, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее в понедельник БЕЛТА сообщала, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с Председателем КНР Си Цзиньпином назвал единственный главный вопрос, который хотел бы обсудить, - это скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества.

По словам Лукашенко при подготовке к визиту в Китай "мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил глава государства.

Накануне Синьхуа опубликовало доклад о подходе Китая к гуманомике. Основное внимание в гуманомике в новую эпоху уделяется удовлетворению стремления людей к лучшей жизни, содействию общему процветанию для всех, стимулированию развития человеческого капитала во имя великого дела и цели гармоничного сосуществования человека и природы.

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Теги: 
Китай  КНР  Пекин  Си Цзиньпин  Лукашенко  Белоруссия  визит  встреча 

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