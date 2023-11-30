Другие материалы
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В мире
04.12.2023, 08:10
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник в Пекине
4 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с Председателем КНР ...
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В мире
03.12.2023, 21:54
Синьхуа опубликовало доклад о подходе Китая к гуманомике
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Гуманомика в новую эпоху отстаивает развитие, ориентированное на человека. Об этом гов...
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В мире
30.11.2023, 09:01
Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа. В пресс-службе ЦА...