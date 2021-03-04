Премьер Словакии пошутил о передаче России Закарпатья за «Спутник V»

4 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Словакии Игор Матович в эфире Radio Express пошутил, что за поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал России Закарпатскую Украину.



Затем глава словацкого правительства уточнил, что Россия ничего не потребовала за поставку вакцины.



Словакия 1 марта зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» и намерена начать ее применение, не дожидаясь регистрации европейского регулятора ЕМА.



Шутка словацкого премьер-министра вызвала болезненную реакцию на Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал высказывание Матовича «некорректным» и выразил сожаление, что своими высказываниями словацкий премьер портит «дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».