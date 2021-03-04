 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     04.03.2021 10:24

Премьер Словакии пошутил о передаче России Закарпатья за «Спутник V»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Словакия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Игор Матович 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Словакии Игор Матович в эфире Radio Express пошутил, что за поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал России Закарпатскую Украину.

Затем глава словацкого правительства уточнил, что Россия ничего не потребовала за поставку вакцины.

Словакия 1 марта зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» и намерена начать ее применение, не дожидаясь регистрации европейского регулятора ЕМА.

Шутка словацкого премьер-министра вызвала болезненную реакцию на Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал высказывание Матовича «некорректным» и выразил сожаление, что своими высказываниями словацкий премьер портит «дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Словакия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Игор Матович 

Возврат к списку

Лента новостей

10:42 Город (Москва и область) В Москве уберут таблички «Фотовидеофиксация»

10:24 В мире Премьер Словакии пошутил о передаче России Закарпатья за «Спутник V»

10:13 В мире Ученые доказали связь между коронавирусом и группой крови

09:48 Власть Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам

09:17 В России Автомобилисты не могут оформить ОСАГО после обновления системы ЕАИСТО

Актуальные материалы

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru