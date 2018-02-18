Президент Банка Латвии задержан по делу о коррупции

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела. Об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра – сообщает ведущий новостной портал в Латвии DELFI.



«Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это незамедлительно будет сделано» - отметил Марис Кучинскис.



«Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово предоставить всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБКК», - также сказано в заявлении премьер-министра.