8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого подтвердили неприятие перемещения палестинцев из сектора Газа, сообщается в заявлении канцелярии египетского президента.
Стороны призвали ускорить восстановление Газы, отвергли любые попытки переселения палестинцев и призвали к глобальным усилиям по обеспечению того, чтобы палестинцы остались на своей земле.
Принцип «два государства для двух народов», предусматривающий создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, является единственным способом достижения устойчивого мира и желаемой стабильности на Среднем Востоке, говорится в заявлении.
Собеседники также согласились с центральной ролью Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и необходимостью скоординированных глобальных усилий по поддержке БАПОР в выполнении его задач согласно соответствующим резолюциям ООН.
В ходе телефонного разговора также были затронуты события в Ливане, Сирии, Судане, Ливии и Сомали.
6 февраля Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира
, сообщила пресс-служба ведомства. Накануне, 5 февраля, Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в ближневосточную ривьеру для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой для сноса и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.