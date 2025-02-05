8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш п...

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Е...