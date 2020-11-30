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В мире     30.11.2020 13:09

Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных

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Теги:  Майя Санду  Молдавия  Приднестровье  миротворцы 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила о необходимости вывести из Приднестровья российских военных, и о необходимости вывезти с территории Приднестровья оружия, которое они охраняют.

По словам Санду, в Приднестровье находятся не российские миротворцы, а оперативная группа российских вооруженных сил, насчет которой у Молдавии никогда не было договоренностей, поэтому российские войска должны быть выведены с этой территории. Санду сообщила, что намерена обсудить данный вопрос с Москвой.

Кроме того, Санду выразила мнение, что в Приднестровье уже нет опасности военных действий, поэтому миротворческая миссия должна быть трансформирована в гражданскую под контролем ОБСЕ.

В тоже время избранный президент Молдавии отметила, что намерена работать над установлением хороших отношений с Россией, в том числе по вопросам открытия российского рынка для молдавских товаров, а также по вопросам заботы о гражданах Молдавии, которые работают в России. Санду выразила готовность встречаться со всеми, кто готов оказать помощь в этих вопросах.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборах, на которых Майя Санду одержала победу, обогнав действующего президента страны Игоря Додона.


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Теги: 
Майя Санду  Молдавия  Приднестровье  миротворцы 

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