30 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила о необходимости вывести из Приднестровья российских военных, и о необходимости вывезти с территории Приднестровья оружия, которое они охраняют.
По словам Санду, в Приднестровье находятся не российские миротворцы, а оперативная группа российских вооруженных сил, насчет которой у Молдавии никогда не было договоренностей, поэтому российские войска должны быть выведены с этой территории. Санду сообщила, что намерена обсудить данный вопрос с Москвой.
Кроме того, Санду выразила мнение, что в Приднестровье уже нет опасности военных действий, поэтому миротворческая миссия должна быть трансформирована в гражданскую под контролем ОБСЕ.
В тоже время избранный президент Молдавии отметила, что намерена работать над установлением хороших отношений с Россией, в том числе по вопросам открытия российского рынка для молдавских товаров, а также по вопросам заботы о гражданах Молдавии, которые работают в России. Санду выразила готовность встречаться со всеми, кто готов оказать помощь в этих вопросах.
15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборах, на которых Майя Санду одержала победу, обогнав действующего президента страны Игоря Додона.
13:09 В мире Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных
12:29 Происшествия Суд продлил арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
10:50 Общество Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу
10:42 Общество До конца недели в Москве сформируется снежный покров
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав
14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19
09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки
20:07 Общество Умер Диего Марадона