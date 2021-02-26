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В мире     26.02.2021 07:33

Президент США одобрил авиаудары по объектам на востоке Сирии

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Теги:  США  Пентагон  авиаудары  Сирия  Байден 

26 февраля. Mossovetinfo.ru - По информации Пентагона, президент США Джо Байден одобрил авиаудары, нанесенные минувшей ночью по объектам на востоке Сирии. Удары были нанесены по объектам военных группировок, поддерживаемых Ираном как ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

В заявлении помощника министра обороны США по связям с общественностью контр-адмирала Джона Кирби отмечается, что вооруженные силы по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии.

Газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, сообщает, что в результате воздушного удара, который этой ночью Соединенные Штаты нанесли по территории Сирии, погибли несколько человек.

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Теги: 
США  Пентагон  авиаудары  Сирия  Байден 

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