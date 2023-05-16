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В мире
17.05.2023, 18:13
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней
17 мая - Mossovetinfo.ru - Президент Турции Тайип Эрдоган в среду, во время выступления, которое транслировали местные ...
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В мире
16.05.2023, 20:24
ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ
16 мая - Mossovetinfo.ru - Российскими военными "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в горо...
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В мире
16.05.2023, 07:19
ФБР неправомерно провели полноценное расследование о связях Трампа с Россией и "вмешательстве РФ в американские выборы" - спецпрокурор США
16 мая - Mossovetinfo.ru - Спецпрокурор США Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать полноценн...