Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней

17 мая - Mossovetinfo.ru - Президент Турции Тайип Эрдоган в среду, во время выступления, которое транслировали местные телеканалы, заявил что зерновая сделка, последний период которой истекал 18 мая, продлена на 60 дней.



"Было принято решение продлить соглашение о черноморском зерновом коридоре еще на два месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения", - заявил турецкий лидер.



Также Эрдоган выразил благодарность президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсекретарю ООН Антониу Гутерришу за их усилия.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца, что позволит "не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь, помочь наиболее нуждающимся странам.

