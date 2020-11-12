12 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак госпитализированы после заражения коронавирусом, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.



Зеленский и Ермак госпитализированы в больницу «Феофания», входящую в структуру Главного управления делами президента. Сообщается, что для работы в палату президента проведена спецсвязь, кроме того, Зеленскому оборудовали специальный кабинет, из которого он может проводить совещания.



О том, что президент Украины заразился коронавирусом стало известно 9 ноября. Сообщалось, что у Зеленского поднялась температура, но в остальном он чувствует себя нормально и продолжит работу в дистанционном режиме.