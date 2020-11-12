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В мире     12.11.2020 10:13

Президент Украины Зеленский госпитализирован после заражения коронавирусом

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Теги:  Владимир Зеленский  Украина  коронавирус 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак госпитализированы после заражения коронавирусом, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.

Зеленский и Ермак госпитализированы в больницу «Феофания», входящую в структуру Главного управления делами президента. Сообщается, что для работы в палату президента проведена спецсвязь, кроме того, Зеленскому оборудовали специальный кабинет, из которого он может проводить совещания.

О том, что президент Украины заразился коронавирусом стало известно 9 ноября. Сообщалось, что у Зеленского поднялась температура, но в остальном он чувствует себя нормально и продолжит работу в дистанционном режиме.


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Теги: 
Владимир Зеленский  Украина  коронавирус 

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