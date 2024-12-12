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В мире     14.12.2024 16:42

Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Михаил Кавелашвили

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Теги:  Грузия  президент  избрание  Кавелашвили 

14 декабря — Mossovetinfo.ru — 14 декабря, в субботу, Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов. Кандидатом в президенты Кавелашвили в конце ноября выдвинула правящая партия «Грузинская мечта».

Выборы президента впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов, в которую входят — все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 — от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.

Центральная избирательная комиссия Грузии, обеспечивающая процесс выборов, после подсчета итогов голосования объявила об избрании Кавелашвили президентом Грузии - 224 голосами выборщиков.

Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он в прошлом известный грузинский футболист, игрок сборной Грузии, тбилисского «Динамо», владикавказской «Алании», «Манчестер сити», ведущих швейцарских клубов. С 2018 года депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта».

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря.

Президент соседнего с Грузией Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. В поздравлении, опубликованном на сайте Алиева, азербайджанский лидер отметил, что развитие двусторонних отношений между Баку и Тбилиси «исходит из воли народов, исторически живших в условиях дружбы и добрососедства и всегда поддерживавших друг друга».

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Теги: 
Грузия  президент  избрание  Кавелашвили 

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