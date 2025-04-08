11 апреля в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником Президента Соеди...

8 апреля — Mossovetinfo.ru — США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% - до уровня 104%, заявила на бри...