 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     12.04.2025 08:43

Продолжительная встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом прошла в Санкт-Петербурге

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Уиткофф  спецпосланник  Трамп  встреча  Украина  СВО  урегулирование  Санкт-Петербург 

11 апреля в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником Президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Они обсудили украинское урегулирование.

«Глава Российского государства провёл встречу со специальным посланником Президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом.
Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Уиткофф встретились около 17.30 мск в Президентской библиотеке им Ельцина в зале, где проходит книжная выставка «Россия глазами путешественников». На выставке в частности представлены исторические документы, посвященные дипломатическим визитам.

Переговоры Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа продолжались более 4 часов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа теоретически возможен новый телефонный разговор главы российского государства с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил журналистам в ходе встречи.

Белый дом в пятницу, на фоне встречи, заявил что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, по окончанию встречи назвал переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продуктивными, сообщило ТАСС.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Уиткофф  спецпосланник  Трамп  встреча  Украина  СВО  урегулирование  Санкт-Петербург 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:59 Происшествия Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, мог скончаться от отека Квинке

08:43 В мире Продолжительная встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом прошла в Санкт-Петербурге

13:55 Город (Москва и область) Собянин сообщил о переносе субботника с 12 на 19 апреля

10:46 Мнения Обсуждать финансы и прошлые отношения на первом свидании готовы большинство опрошенных - VK Знакомства

09:27 Происшествия Пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» девочка умерла в больнице

Актуальные материалы

07:39 Другое Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru