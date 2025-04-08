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В мире
12.04.2025, 08:43
Продолжительная встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом прошла в Санкт-Петербурге
11 апреля в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником Президента Соеди...
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В мире
10.04.2025, 06:53
Китай готов к переговорам с США, но примет контрмеры если США продолжат торговую войну
10 апреля — Mossovetinfo.ru — Китай, обладая твердой волей и многочисленными средствами, решительно примет контрмер...
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В мире
08.04.2025, 21:44
США подняли пошлины на импорт из Китая до уровня 104%
8 апреля — Mossovetinfo.ru — США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% - до уровня 104%, заявила на бри...