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В мире     09.10.2020 14:15

Продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира

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Теги:  Нобелевская премия мира  Нобелевская премия 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН, об этом сообщила председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Премия присуждена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Председатель Нобелевского комитета отметила, что Всемирная продовольственная программа ООН в период пандемии показала «впечатляющую способность» по активизации своих усилий.

Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей международной гуманитарной организацией по оказанию продовольственной помощи жертвам стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных конфликтов.


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Теги: 
Нобелевская премия мира  Нобелевская премия 

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