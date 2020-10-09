9 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН, об этом сообщила председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.



Премия присуждена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».



Председатель Нобелевского комитета отметила, что Всемирная продовольственная программа ООН в период пандемии показала «впечатляющую способность» по активизации своих усилий.



Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей международной гуманитарной организацией по оказанию продовольственной помощи жертвам стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных конфликтов.