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В мире     26.09.2018 09:20

Прямая железная дорога свяжет Санкт-Петербург и Берлин

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Теги:  железные дороги  Санкт-Петербург  Берлин  Калининград 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Прямое железнодорожное сообщение появится между Санкт-Петербургом и Берлином, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство транспорта ФРГ и РЖД.

Железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Берлином будет организовано через Калининград. При этом сообщается, что строительство новых железнодорожных путей не планируется, для организации перевозок будут задействованы имеющиеся железнодорожные линии в Прибалтике и Польше.

В настоящее время чтобы добраться по железной дороге из Санкт-Петербурга в Берлин необходимо ехать с пересадкой в Москве, этот путь занимает 32 часа. А чтобы попасть в Берлин из Калининграда необходимо совершить две пересадки.

Когда будет запущено движение по новому маршруту пока неизвестно, однако и российская и немецкая стороны ожидают, что маршрут будет востребован, и его запуск приведет к росту туристического потока и инвестиций в обеих странах.


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Карта места

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Теги: 
железные дороги  Санкт-Петербург  Берлин  Калининград 

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