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В мире     10.06.2021 23:05

Путин и Байден договорятся вернуть послов – полагают в США

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Теги:  США  Россия  послы  Путин  Байден  встреча 

10 июня. Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден планирует в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе договориться об отправке своих послов обратно в Вашингтон и Москву после нескольких месяцев работы посольств без высокопоставленных дипломатов. Об сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отсутствие посла в какой-либо из стран сделало ведение базовой дипломатии еще более трудным в то время, когда отношения и без того сильно натянуты, - отмечает CNN.

Представитель Госдепартамента заявил, что Салливан «вернется в Москву в ближайшие недели» и что США по-прежнему привержены «открытию каналов связи с российским правительством, как для продвижения интересов США, так и для снижения риска просчетов между нашими странами».

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Теги: 
США  Россия  послы  Путин  Байден  встреча 

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