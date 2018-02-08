Другие материалы
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В мире
08.02.2018, 11:51
Путин и Эрдоган по телефону обсудили возможность провести саммит по Сирии в Стамбуле
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Турецкий лидер выразил Президенту России соболезновани...
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В мире
08.02.2018, 09:25
На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане начались соревнования керлингу
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Соревнования по керлингу прошли в Пхёнчхане в рамках программы зимней Олимпиады. Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля. Выступая сегодня ночью,...
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В мире
08.02.2018, 08:17
Российские хакеры проникли в избирательную систему США в 2016 году – МВБ США
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Не названные хакеры, якобы связанные с Россией, перед выборами президента США в 2016 году получили доступ к электронным системам для регистрации избирателей ряда штатов,...