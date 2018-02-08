Путин и Эрдоган по телефону обсудили возможность провести саммит по Сирии в Стамбуле

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.



«Турецкий лидер выразил Президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного лётчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25», - сообщает сайт Президента России.



В то же время, по информации турецких СМИ, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону возможность провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.