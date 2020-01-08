8 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган опубликовали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Президенты России и Турции считают, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам.
Путин и Эрдоган ьакэе заявиои о своем обязательстве вести дело к деэскалации напряженности и призываали все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам.
В ночь на 8 января иранские военные нанесли ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в России). Власти Ирана заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит Сулеймани.
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