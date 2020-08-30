30 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о проведении встречи в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечается, что в ходе телефонного разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества, а также на. расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата встречи Путина и Лукашенко пока не определена.
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