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В мире     30.08.2020 13:25

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве в ближайшее время

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Теги:  Владимир Путин. Путин. Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о проведении встречи в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что в ходе телефонного разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества, а также на. расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата встречи Путина и Лукашенко пока не определена.


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Теги: 
Владимир Путин. Путин. Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

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