30 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о проведении встречи в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В сообщении отмечается, что в ходе телефонного разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества, а также на. расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.



Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата встречи Путина и Лукашенко пока не определена.