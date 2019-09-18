18 сентября, Mossovetinfo.ru – Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить план интеграции двух стран до 8 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко.



По словам Семашко, до 1 ноября будут разработана 31 «дорожная карта» по интеграции в различных сферах. Полностью программа действий по интеграции должна быть разработана к 8 декабря – такое решение было принято на встрече Лукашенко и Путина прошедшим летом.



Семашко заявил, что связи между двумя странами будут уплотнятся, чтобы сделать обе страны сильнее и повысить качество жизни в двух странах.



В рамках интеграции к середине 2020 года должно быть разработано унифицированное законодательство, а с 2021 года планируется запустить единые нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.